Добриян (Воробьёва) Ольга Матвеевна
женский, родилась 17.06.1964, Теплое, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
ОтецВоробьёв Матвей Григорьевич13.10.1940 г.р.
МатьВоробьёва (Ефимочкина) Зинаида Кузьминична07.09.1939 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.06.1964
Теплое, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Работа или профессия
Неизвестно
Бракосочетание
01.12.1995
Муж: скрыто настройками приватности
Теплое, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область