Фалькович (Ситникова) Елена Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фалькович (Ситникова) Елена Андреевна

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Место рождения

Холмск, Холмский, Сахалинская область

Дата рождения

31.10.1961

Пол

Женский

Добавил:

ЕФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.10.1961

Отец: Ситников Андрей Андреевич

Мать: Ситникова Нина Яковлевна

Холмск, Холмский, Сахалинская область
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