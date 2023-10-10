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Фалькович (Ситникова) Елена Андреевна
Фалькович (Ситникова) Елена Андреевна
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Место рождения
Холмск
, Холмский, Сахалинская область
Дата рождения
31.10.1961
Пол
Женский
Отец
Ситников Андрей Андреевич
1935 г.р.
Мать
Ситникова (Смоленская) Нина Яковлевна
1935 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЕФ
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События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.10.1961
Отец:
Ситников Андрей Андреевич
Мать:
Ситникова Нина Яковлевна
Холмск
, Холмский, Сахалинская область
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