Косенко (Виноградова) Мария Никитична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Косенко (Виноградова) Мария Никитична

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1886

Дата смерти

30.10.1903

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1885 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ПЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1886

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
22.01.1903

Муж: Косенков Георгий Алексеевич

Любимовка, Тоцкий муниципальный район, Оренбургская область
Фонд 389 Опись 1 Дело 1094, 1903 год Метрическая книга записей о рождении, бракосочетании и смерти жителей сел: Логачевка, Любимовка, Марковка, Михайловка
Смерть
30.10.1903
Любимовка, Тоцкий муниципальный район, Оренбургская область
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