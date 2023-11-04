Косенко (Виноградова) Мария Никитична
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1886
Дата смерти30.10.1903
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1886
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
22.01.1903
Фонд 389 Опись 1 Дело 1094, 1903 год Метрическая книга записей о рождении, бракосочетании и смерти жителей сел: Логачевка, Любимовка, Марковка, Михайловка
Смерть
30.10.1903