Краснов Владимир Фёдорович
Место рождения
Дата рождения13.07.1893
Дата смерти15.07.1958
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.07.1893
Отец: Краснов Фёдор Иванов
Военная служба
21.08.1916
ранен; звание - ефрейтор
Рождение ребёнка
08.07.1917
Сын: Краснов Прокопий Владимирович
Мать ребёнка: Краснова Анисия Николаевна
Рождение ребёнка
30.08.1918
Сын: Краснов Александр Владимирович
Мать ребёнка: Краснова Анисия Николаевна
Рождение ребёнка
20.12.1923
Дочь: Прасковья Владимировна
Мать ребёнка: Краснова Анисия Николаевна
Рождение ребёнка
19.12.1924
Сын: Краснов Николай Владимирович
Мать ребёнка: Краснова Анисия Николаевна
Рождение ребёнка
20.10.1927
Сын: Краснов Иван Владимирович
Мать ребёнка: Краснова Анисия Николаевна
Рождение ребёнка
09.10.1931
Сын: Краснов Андрей Владимирович
Мать ребёнка: Краснова Анисия Николаевна
Рождение ребёнка
31.12.1931
Дочь: Корсакова Анастасия Владимировна
Мать ребёнка: Краснова Анисия Николаевна
Рождение ребёнка
05.06.1935
Сын: Краснов Пётр Владимирович
Мать ребёнка: Краснова Анисия Николаевна
Смерть
15.07.1958