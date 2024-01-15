Сведущева (Симакова) Анисия Матвеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сведущева (Симакова) Анисия Матвеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.01.1925

Дата смерти

26.02.1989

Пол

Женский

Добавил:

ОГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.01.1925

Отец: Симаков Матвей

Мать: Симакова Федосья

Рождение ребёнка
12.10.1947

Сын: Сведущев Сергей

Отец ребёнка: Сведущев Александр Васильевич

д.Митичкино, Прокопьевский район, Кемеровская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сведущев Александр Васильевич

Кемеровская обл. Соколовский сельский совет.
Смерть
26.02.1989
п. Терентьевский, Прокопьевский район, Кемеровская область
Похороны
Неизвестно
п. Терентьевский, Прокопьевский район, Кемеровская область
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