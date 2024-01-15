Сведущева (Симакова) Анисия Матвеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.01.1925
Дата смерти26.02.1989
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.01.1925
Отец: Симаков Матвей
Мать: Симакова Федосья
Рождение ребёнка
12.10.1947
Сын: Сведущев Сергей
Отец ребёнка: Сведущев Александр Васильевич
д.Митичкино, Прокопьевский район, Кемеровская область
Бракосочетание
Неизвестно
Кемеровская обл. Соколовский сельский совет.
Смерть
26.02.1989
п. Терентьевский, Прокопьевский район, Кемеровская область
Похороны
Неизвестно
п. Терентьевский, Прокопьевский район, Кемеровская область