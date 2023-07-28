Сарбаш (Щедринская) Мира Яковлевна
Место рождения
Дата рождения1903
Дата смерти1990
ПолЖенский
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1903
Отец: Shedrinsky Yakov Mendel
Мать: Щедринская Любовь
Рождение ребёнка
26.02.1930
Сын: Сарбаш Юрий Христофорович
Отец ребёнка: Сарбаш Христофор Михайлович
Рождение ребёнка
18.06.1932
Дочь: Москалёва Ангелина
Отец ребёнка: Сарбаш Христофор Михайлович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1990