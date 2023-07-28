Сарбаш (Щедринская) Мира Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сарбаш (Щедринская) Мира Яковлевна

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Место рождения

Мариуполь

Дата рождения

1903

Дата смерти

1990

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1903

Отец: Shedrinsky Yakov Mendel

Мать: Щедринская Любовь

Рождение ребёнка
26.02.1930

Сын: Сарбаш Юрий Христофорович

Отец ребёнка: Сарбаш Христофор Михайлович

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
18.06.1932

Дочь: Москалёва Ангелина

Отец ребёнка: Сарбаш Христофор Михайлович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сарбаш Христофор Михайлович

Смерть
1990
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург