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Камболин Егор Павлович

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Место рождения

Поморцево, Беловский муниципальный район, Кемеровская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Камболин Павел

Мать: не указана

Поморцево, Беловский муниципальный район, Кемеровская область
Рождение ребёнка
Около 27.08.1889 ст.

Сын: Камболин Александр Егорович

Мать ребёнка: Камболина Дарья Семеновна

Д60, оп1, д473, лист 42 оборот
Рождение ребёнка
Около 1892

Сын: Камболин Яков Егорович

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Камболина Дарья Семеновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Камболина Марфа Егоровна

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
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