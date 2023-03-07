Камболин Егор Павлович
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Камболин Павел
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 27.08.1889 ст.
Сын: Камболин Александр Егорович
Мать ребёнка: Камболина Дарья Семеновна
Д60, оп1, д473, лист 42 оборот
Рождение ребёнка
Около 1892
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Камболина Марфа Егоровна
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно