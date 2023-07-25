Николаева Наталья Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Николаева Наталья Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.03.1978

Пол

Женский

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.03.1978

Отец: Николаев Николай

Мать: Николаевна Валентина Фёдоровна

Рождение ребёнка
28.10.1999

Сын: Винников Дмитрий Павлович

Отец ребёнка: Винников Павел Тимофеквич

Рождение ребёнка
27.05.2011

Дочь: Винникова Полина Павловна

Отец ребёнка: Винников Павел Тимофеквич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Винникова Дарья Павловна

Отец ребёнка: Винников Павел Тимофеквич