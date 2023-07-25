Николаева Наталья Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения28.03.1978
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.03.1978
Отец: Николаев Николай
Рождение ребёнка
28.10.1999
Сын: Винников Дмитрий Павлович
Отец ребёнка: Винников Павел Тимофеквич
Рождение ребёнка
27.05.2011
Дочь: Винникова Полина Павловна
Отец ребёнка: Винников Павел Тимофеквич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Винникова Дарья Павловна
Отец ребёнка: Винников Павел Тимофеквич