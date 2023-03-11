(Дробниченко) Вера Карповна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лилия Васильевна
Отец ребёнка: Дробниченко Василий Яковлевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Дробниченко Виктор Васильевич
Отец ребёнка: Дробниченко Василий Яковлевич
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Башмак, Ленинский муниципальный район, Еврейская автономная область
Смерть
Неизвестно