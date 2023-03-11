(Дробниченко) Вера Карповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Дробниченко) Вера Карповна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лилия Васильевна

Отец ребёнка: Дробниченко Василий Яковлевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Дробниченко Виктор Васильевич

Отец ребёнка: Дробниченко Василий Яковлевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дробниченко Василий Яковлевич

Место жительства
Неизвестно
Башмак, Ленинский муниципальный район, Еврейская автономная область
Смерть
Неизвестно
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