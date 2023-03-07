Сыкчин Григорий (Гришка) Васильев
Место рожденияпоч. Василия Сыкчина, Загарская волость, Великорецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Дата рожденияОколо 1620
Дата смертиПосле 1646
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1620
Отец: Сыкчин Василий (Васка) (?)
Мать: не указана
поч. Василия Сыкчина, Загарская волость, Великорецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
поч. Василия Сыкчина, Загарская волость, Великорецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Смерть
После 1646