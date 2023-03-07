Сыкчин Григорий (Гришка) Васильев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСыкчин Григорий (Гришка) Васильев

Сыкчин Григорий (Гришка) Васильев

avatar

Место рождения

поч. Василия Сыкчина, Загарская волость, Великорецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя

Дата рождения

Около 1620

Дата смерти

После 1646

Пол

Мужской

Отец

Около 1590 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1620

Отец: Сыкчин Василий (Васка) (?)

Мать: не указана

поч. Василия Сыкчина, Загарская волость, Великорецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
поч. Василия Сыкчина, Загарская волость, Великорецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Смерть
После 1646
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close