Петр Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Петр Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1750

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

МЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1750

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1769

Сын: Василий Петрович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1776

Сын: Яков Петрович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1789

Сын: Андрей Петрович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1791

Дочь: Евдокия Петровна

Мать ребёнка: не указана

Место жительства
Неизвестно
Сопигино деревня Волокославинской волости Кирилловского уезда Новгродской губернии
Смерть
Неизвестно