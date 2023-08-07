Петр Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1750
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1750
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1769
Сын: Василий Петрович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1776
Сын: Яков Петрович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1789
Сын: Андрей Петрович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1791
Дочь: Евдокия Петровна
Мать ребёнка: не указана
Место жительства
Неизвестно
Сопигино деревня Волокославинской волости Кирилловского уезда Новгродской губернии
Смерть
Неизвестно