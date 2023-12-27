Немова Прасковья Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1875
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1875
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
26.11.1890
Дочь: Екатерина Степановна
Отец ребёнка: Немов Степан Леонтьевич
Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно