Дорофеев Анатолий
мужской, родился 16.11.1976, СССР, г. Хабаровск
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.11.1976
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: скрыто настройками приватности
СССР, г. Хабаровск
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
04.06.2008
Жена: скрыто настройками приватности
Россия, г. Хабаровск
Рождение ребёнка
16.12.2008
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Россия, г. Хабаровск
Рождение ребёнка
03.04.2014
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Россия, г. Хабаровск
Рождение ребёнка
17.08.2018
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Россия, г. Хабаровск