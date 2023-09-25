Голикова Мария — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГоликова Мария

Голикова Мария

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
20.05.?

Дочь: Лавничая Любовь Павловна

Отец ребёнка: Голиков Павел

Рождение ребёнка
?.08.?

Дочь: Горобцова Людмила Павловна

Отец ребёнка: Голиков Павел

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ковалёва Галина Павловна

Отец ребёнка: Голиков Павел

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close