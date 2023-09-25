Голикова Мария
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
20.05.?
Дочь: Лавничая Любовь Павловна
Отец ребёнка: Голиков Павел
Рождение ребёнка
?.08.?
Дочь: Горобцова Людмила Павловна
Отец ребёнка: Голиков Павел
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ковалёва Галина Павловна
Отец ребёнка: Голиков Павел
Смерть
Неизвестно