Сулоев Георгий Владимирович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сулоев Георгий Владимирович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.03.1921

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1925 г.р.

Дети

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.03.1921

Отец: не указан

Мать: не указана

Военная награда
22.12.1942
Медаль " За оборону Ленинграда"
Военная награда
31.03.1945
Орден Красной Звезды
Рождение ребёнка
31.01.1947

Дочь: Бакулина Людмила Георгиевна

Мать ребёнка: Сулоева Рэта Владимировна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сулоева Рэта Владимировна

Смерть
Неизвестно
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