Сулоев Георгий Владимирович
Место рожденияНе указано
Дата рождения09.03.1921
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.03.1921
Отец: не указан
Мать: не указана
Военная награда
22.12.1942
Медаль " За оборону Ленинграда"
Военная награда
31.03.1945
Орден Красной Звезды
Рождение ребёнка
31.01.1947
Дочь: Бакулина Людмила Георгиевна
Мать ребёнка: Сулоева Рэта Владимировна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно