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Митрофанов Александр Дмитриевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.06.1960

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.06.1960

Отец: Митрофанов Дмитрий

Мать: Митрофанова Таисия

Рождение ребёнка
05.09.1984

Сын: Митрофанов Александр Александрович

Мать ребёнка: Митрофанова Наталья Николаевна

Рождение ребёнка
21.09.1986

Дочь: Митрофанова Светлана Александровна

Мать ребёнка: Митрофанова Наталья Николаевна

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