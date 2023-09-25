Митрофанов Александр Дмитриевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.06.1960
ПолМужской
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.06.1960
Отец: Митрофанов Дмитрий
Мать: Митрофанова Таисия
Рождение ребёнка
05.09.1984
Сын: Митрофанов Александр Александрович
Мать ребёнка: Митрофанова Наталья Николаевна
Рождение ребёнка
21.09.1986
Дочь: Митрофанова Светлана Александровна
Мать ребёнка: Митрофанова Наталья Николаевна