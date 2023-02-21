Логинова (Озорина) Ольга Юрьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.10.1968
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.10.1968
Отец: Озорин Юрий Николаевич
Мать: Озорина Людмила Ивановна
Бракосочетание
09.10.1998
Муж: Логинов Сергей
Рождение ребёнка
06.07.2004
Сын: Логинов Вячеслав Сергеевич
Отец ребёнка: Логинов Сергей
Рождение ребёнка
25.04.2007
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Логинов Сергей