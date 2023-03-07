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Талдыкин Николай Васильевич

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Место рождения

Рамонь, Рамонский муниципальный район, Воронежская область

Дата рождения

1874

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1874

Отец: Талдыкин Василий Никитич

Мать: Талдыкина Анна Авксентьевна

Рамонь, Рамонский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
20.01.1897 ст.

Дочь: Талдыкина Мария

Мать ребёнка: Талдыкина Евдокия Ивановна

Рождение ребёнка
24.09.1898 ст.

Дочь: Талдыкина Фекла Николаевна

Мать ребёнка: Талдыкина Евдокия Ивановна

Рамонь, Рамонский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
02.01.1901 ст.

Сын: Талдыкин Михаил Николаевич

Мать ребёнка: Талдыкина Евдокия Ивановна

Рамонь, Рамонский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
05.01.1902 ст.

Дочь: Талдыкина Ксения Николаевна

Мать ребёнка: Талдыкина Евдокия Ивановна

Рамонь, Рамонский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
24.01.1903 ст.

Дочь: Талдыкина Анна Николаевна

Мать ребёнка: Талдыкина Евдокия Ивановна

Рамонь, Рамонский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
19.01.1906 ст.

Сын: Талдыкин Иван Николаевич

Мать ребёнка: Талдыкина Евдокия Ивановна

Рамонь, Рамонский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
08.04.1908 ст.

Дочь: Талдыкина Александра Николаевна

Мать ребёнка: Талдыкина Евдокия Ивановна

Рамонь, Рамонский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
05.02.1912 ст.

Сын: Талдыкин Алексей Николаевич

Мать ребёнка: Талдыкина Евдокия Ивановна

Рамонь, Рамонский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
14.08.1913 ст.

Дочь: Талдыкина Мария Николаевна

Мать ребёнка: Талдыкина Евдокия Ивановна

Рамонь, Рамонский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
14.06.1916 ст.

Сын: Талдыкин Тихон Николаевич

Мать ребёнка: Талдыкина Евдокия Ивановна

Рамонь, Рамонский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Талдыкина Евдокия Ивановна

Смерть
Неизвестно
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