Ионкова (Иванчева) Анастасия Кузьминична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ионкова (Иванчева) Анастасия Кузьминична

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Место рождения

Верх-Алеус, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область

Дата рождения

24.12.1919

Дата смерти

2003

Пол

Женский

Отец

1874 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ТИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.12.1919

Отец: Иванчев Кузьма Михайлович

Мать: не указана

Верх-Алеус, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
17.07.1953

Сын: Ионков Александр Павлович

Отец ребёнка: Ионков Павел Александрович

Петропавловск-Камчатский, Петропавловск-Камчатский, Камчатский край
Смерть
2003
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно
Парголово, Выборгский район, город федерального значения Санкт-Петербург
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