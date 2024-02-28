Ионкова (Иванчева) Анастасия Кузьминична
Место рождения
Дата рождения24.12.1919
Дата смерти2003
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.12.1919
Отец: Иванчев Кузьма Михайлович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
17.07.1953
Сын: Ионков Александр Павлович
Отец ребёнка: Ионков Павел Александрович
Петропавловск-Камчатский, Петропавловск-Камчатский, Камчатский край
Смерть
2003
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно
Парголово, Выборгский район, город федерального значения Санкт-Петербург