(Ланина) Елена Владимировна
Место рождения
Дата рождения02.06.1907
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.06.1907
Отец: Ланин Владимир Николаевич
Мать: Ланина Мария Петровна
Крещение
08.07.1907
Студент Имп. Моск. техн. училища потомственный почетный гражданин Владимир Николаев Ланин и законная жена его Мария Петрова, оба православного исповедания | Восприемники: Потомственный почетный гражда... Показать все
Смерть
Неизвестно