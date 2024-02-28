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(Ланина) Елена Владимировна

Место рождения

Богородское, Ростокинская волость, Московский уезд

Дата рождения

02.06.1907

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.06.1907

Отец: Ланин Владимир Николаевич

Мать: Ланина Мария Петровна

Богородское, Ростокинская волость, Московский уезд
Крещение
08.07.1907
Богородское, Ростокинская волость, Московский уезд
Студент Имп. Моск. техн. училища потомственный почетный гражданин Владимир Николаев Ланин и законная жена его Мария Петрова, оба православного исповедания | Восприемники: Потомственный почетный гражда... Показать все
Смерть
Неизвестно
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