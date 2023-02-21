Недбайло Шельпацкая Людмила Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Недбайло Шельпацкая Людмила Михайловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.10.1955

Пол

Женский

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.10.1955

Отец: Недбайло Михаил

Мать: Недбайло Зоя Зина Ефимовна

Рождение ребёнка
1977

Сын: Шельпацкий Григорий Сергеевич

Отец ребёнка: Шельпацкий Сергей Григорьевич

Рождение ребёнка
10.09.1981

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Шельпацкий Сергей Григорьевич

Рождение ребёнка
13.10.1985

Дочь: Шельпацкая Елена Сергеевна

Отец ребёнка: Шельпацкий Сергей Григорьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шельпацкий Сергей Григорьевич

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