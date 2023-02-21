Недбайло Шельпацкая Людмила Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения04.10.1955
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.10.1955
Отец: Недбайло Михаил
Рождение ребёнка
1977
Сын: Шельпацкий Григорий Сергеевич
Отец ребёнка: Шельпацкий Сергей Григорьевич
Рождение ребёнка
10.09.1981
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Шельпацкий Сергей Григорьевич
Рождение ребёнка
13.10.1985
Дочь: Шельпацкая Елена Сергеевна
Отец ребёнка: Шельпацкий Сергей Григорьевич
Бракосочетание
Неизвестно