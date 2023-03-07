Мазурина (Рукавишникова) Светлана Анатольевна
Место рождения
Дата рождения19.10.1961
ПолЖенский
Мать
Скрыто настройками приватности
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.10.1961
Отец: Рукавишников Анатолий
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
04.10.1980
Дочь: Калинкина Олеся Геннадиевна
Отец ребёнка: Калинкин Геннадий Васильевич
Рождение ребёнка
31.05.1989
Дочь: Лапина Дарья Сергеевна
Отец ребёнка: Мазурин Сергей Евгеньевич