Мазурина (Рукавишникова) Светлана Анатольевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мазурина (Рукавишникова) Светлана Анатольевна

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Место рождения

Сочи, город-курорт Сочи, Краснодарский край

Дата рождения

19.10.1961

Пол

Женский

Отец

Мать

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

ДЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.10.1961

Отец: Рукавишников Анатолий

Мать: скрыто настройками приватности

Сочи, город-курорт Сочи, Краснодарский край
Рождение ребёнка
04.10.1980

Дочь: Калинкина Олеся Геннадиевна

Отец ребёнка: Калинкин Геннадий Васильевич

Сочи, город-курорт Сочи, Краснодарский край
Рождение ребёнка
31.05.1989

Дочь: Лапина Дарья Сергеевна

Отец ребёнка: Мазурин Сергей Евгеньевич

Сочи, город-курорт Сочи, Краснодарский край
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