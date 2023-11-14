(Кордонская) Марина
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Кордонский Гдалий (Гдаль Гедали)
Мать: Рахиль (Леля)
Рождение ребёнка
25.10.1987
Дочь: Елизавета
Отец ребёнка: Резниченко Александр
Рождение ребёнка
23.10.1995
Сын: Резниченко Дмитрий
Отец ребёнка: Резниченко Александр
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Резниченко Александр
Развод
Неизвестно
Муж: Фио Станислав
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно