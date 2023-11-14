(Кордонская) Марина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Кордонская) Марина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ПЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Кордонский Гдалий (Гдаль Гедали)

Мать: Рахиль (Леля)

Рождение ребёнка
25.10.1987

Дочь: Елизавета

Отец ребёнка: Резниченко Александр

Рождение ребёнка
23.10.1995

Сын: Резниченко Дмитрий

Отец ребёнка: Резниченко Александр

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Резниченко Александр

Развод
Неизвестно

Муж: Фио Станислав

Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
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