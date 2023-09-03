Гаджимагомедова Зулейхат Кебедовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения04.09.1940
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
04.09.1940
Отец: Гаджимагомед
Мать: Патимат
Рождение ребёнка
29.03.1971
Отец ребёнка: Гаджиев Асанилав Саратович
Рождение ребёнка
1973
Дочь: Гаджиева Батина Асаниловна
Отец ребёнка: Гаджиев Асанилав Саратович
Рождение ребёнка
28.12.1975
Сын: Гаджиев Магомедрасул Асанилович
Отец ребёнка: Гаджиев Асанилав Саратович
Рождение ребёнка
1978
Дочь: Гаджиева Патимат Асаниловна
Отец ребёнка: Гаджиев Асанилав Саратович
Рождение ребёнка
1981
Сын: Гаджиев Гамзат Асанилович
Отец ребёнка: Гаджиев Асанилав Саратович