Григорьева Венера Арсентьевна
Место рожденияДеревня Новое Пхпердино
Дата рождения20.02.1962
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.02.1962
Отец: Чумерин Арсентий Васильевич
Деревня Новое Пхпердино
Рождение ребёнка
01.03.1983
Сын: Григорьев Николай Аркадьевич
Отец ребёнка: Григорьев Аркадий Николаевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Григорьева Светлана Аркадьевна
Отец ребёнка: Григорьев Аркадий Николаевич