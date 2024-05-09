Григорьева Венера Арсентьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Григорьева Венера Арсентьевна

Место рождения

Деревня Новое Пхпердино

Дата рождения

20.02.1962

Пол

Женский

Добавил:

ИИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.02.1962

Отец: Чумерин Арсентий Васильевич

Мать: не указана

Деревня Новое Пхпердино
Рождение ребёнка
01.03.1983

Сын: Григорьев Николай Аркадьевич

Отец ребёнка: Григорьев Аркадий Николаевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Григорьева Светлана Аркадьевна

Отец ребёнка: Григорьев Аркадий Николаевич

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