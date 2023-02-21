Зайцева (Пискарева) Елена Яковлевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1879
Дата смерти1961
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Скрыто настройками приватности
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1879
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
03.02.1899
Муж: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
10.05.1901
Дочь: Нестеренко Лукерья Петровна
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
1961
Анапа, город-курорт Анапа, Краснодарский край