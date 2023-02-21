Зайцева (Пискарева) Елена Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЗайцева (Пискарева) Елена Яковлевна

Зайцева (Пискарева) Елена Яковлевна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1879

Дата смерти

1961

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

СГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1879

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
03.02.1899

Муж: скрыто настройками приватности

Осколково, Алейский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
10.05.1901

Дочь: Нестеренко Лукерья Петровна

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Осколково, Алейский муниципальный район, Алтайский край
Смерть
1961
Анапа, город-курорт Анапа, Краснодарский край
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close