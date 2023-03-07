Бочкарева Вера Константиновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бочкарева Вера Константиновна

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Место рождения

Бутка, Талицкий, Свердловская область

Дата рождения

30.05.1959

Пол

Женский

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.05.1959

Отец: Третьяков Константин

Мать: Третьякова Анисия Егоровна

Бутка, Талицкий, Свердловская область
Рождение ребёнка
11.08.1980

Сын: Бочкарев Александр Сергеевич

Отец ребёнка: Бочкарев Сергей Петрович

Красногорское, Верхотурский, Свердловская область
Рождение ребёнка
04.02.1985

Сын: Бочкарев Артём Сергеевич

Отец ребёнка: Бочкарев Сергей Петрович

Ревда, Ревда, Свердловская область
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