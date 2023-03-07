Бочкарева Вера Константиновна
Место рождения
Дата рождения30.05.1959
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.05.1959
Отец: Третьяков Константин
Рождение ребёнка
11.08.1980
Сын: Бочкарев Александр Сергеевич
Отец ребёнка: Бочкарев Сергей Петрович
Красногорское, Верхотурский, Свердловская область
Рождение ребёнка
04.02.1985
Отец ребёнка: Бочкарев Сергей Петрович
Ревда, Ревда, Свердловская область