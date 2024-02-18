Ведрова (Колупаева) Фаина Павловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения09.03.1928
Дата смерти09.01.1992
ПолЖенский
Отец
Скрыто настройками приватности
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.03.1928
Отец: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
01.01.1955
Дочь: Чугина (Ведрова) Елена Апполинарьевна
Отец ребёнка: Ведров Апполинарий Никифорович
Рождение ребёнка
27.09.1956
Дочь: Монастырских (Ведрова) Валентина Апполлинарьевна
Отец ребёнка: Ведров Апполинарий Никифорович
Рождение ребёнка
10.01.1963
Дочь: Илеску (Ведрова) Любовь Апполинарьевна
Отец ребёнка: Ведров Апполинарий Никифорович
Смерть
09.01.1992