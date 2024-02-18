Ведрова (Колупаева) Фаина Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ведрова (Колупаева) Фаина Павловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.03.1928

Дата смерти

09.01.1992

Пол

Женский

Добавил:

ИМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.03.1928

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: Колупаева (Хомякова) Наталья Васильевна

Рождение ребёнка
01.01.1955

Дочь: Чугина (Ведрова) Елена Апполинарьевна

Отец ребёнка: Ведров Апполинарий Никифорович

Рождение ребёнка
27.09.1956

Дочь: Монастырских (Ведрова) Валентина Апполлинарьевна

Отец ребёнка: Ведров Апполинарий Никифорович

Рождение ребёнка
10.01.1963

Дочь: Илеску (Ведрова) Любовь Апполинарьевна

Отец ребёнка: Ведров Апполинарий Никифорович

Смерть
09.01.1992

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