Едренкина (Вилкова) Нина Яковлевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения12.03.1929
Дата смерти14.09.2010
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.03.1929
Отец: Вилков Яков Васильевич
Мать: Вилкова Анна или Мария
Рождение ребёнка
1960
Уфа, Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Уфа, Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
14.09.2010
Похороны
Неизвестно
Старая Александровка, Уфимского района, БАССР