Едренкина (Вилкова) Нина Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Едренкина (Вилкова) Нина Яковлевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.03.1929

Дата смерти

14.09.2010

Пол

Женский

Отец

1901 г.р.

Мать

Муж

1927 г.р.

Дети

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Добавил:

НГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.03.1929

Отец: Вилков Яков Васильевич

Мать: Вилкова Анна или Мария

Рождение ребёнка
1960

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Едренкин Кузьма Тимофеевич

Уфа, Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Едренкин Кузьма Тимофеевич

Уфа, Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Едренкин Кузьма Тимофеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Едренкин Кузьма Тимофеевич

Смерть
14.09.2010
Похороны
Неизвестно
Старая Александровка, Уфимского района, БАССР
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