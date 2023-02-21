Чугунова (Чугунова) Настасья
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1764
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1764
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1794
Сын: Чугунов Кузьма Васильевич
Отец ребёнка: Чугунов Василий Иванович
Рождение ребёнка
Вычислено 1800
Отец ребёнка: Чугунов Василий Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно