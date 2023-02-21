Чугунова (Чугунова) Настасья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЧугунова (Чугунова) Настасья

Чугунова (Чугунова) Настасья

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1764

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Вычислено 1762 г.р.

Дети

Добавил:

ВВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1764

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Вычислено 1794

Сын: Чугунов Кузьма Васильевич

Отец ребёнка: Чугунов Василий Иванович

Вязовка, Шенталинский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1800

Сын: Чугунов Егор Васильевич

Отец ребёнка: Чугунов Василий Иванович

Вязовка, Шенталинский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чугунов Василий Иванович

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close