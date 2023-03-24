Белослудцев Юрий Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБелослудцев Юрий Александрович

Белослудцев Юрий Александрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.11.1923

Дата смерти

29.12.1973

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1923 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

СУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.11.1923

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Белослудцева Анна Степановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Белослудцева Анна Степановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Белослудцева Анна Степановна

Работа или профессия
Неизвестно
рядовой
Смерть
29.12.1973
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close