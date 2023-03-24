Белослудцев Юрий Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения17.11.1923
Дата смерти29.12.1973
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.11.1923
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Белослудцева Анна Степановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Белослудцева Анна Степановна
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
рядовой
Смерть
29.12.1973