Шафиков Ислам Рустамович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шафиков Ислам Рустамович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

16.11.2021

Пол

Мужской

Отец

1983 г.р.

Мать

1982 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.11.2021

Отец: Шафиков Рустам Булатович

Мать: Шафикова Эльвира Зуфаровна

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