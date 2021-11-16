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Шафиков Ислам Рустамович
Шафиков Ислам Рустамович
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
16.11.2021
Пол
Мужской
Отец
Шафиков Рустам Булатович
1983 г.р.
Мать
Шафикова Эльвира Зуфаровна
1982 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ВК
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.11.2021
Отец:
Шафиков Рустам Булатович
Мать:
Шафикова Эльвира Зуфаровна
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