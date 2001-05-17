Таскаев Павел Михайлович
Место рождения
Дата рождения12.07.1933
Дата смерти17.05.2001
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.07.1933
Рождение ребёнка
22.03.1953
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
17.05.2001
Чита, город Чита, Забайкальский край
От рака печени.
Похороны
?.05.2001