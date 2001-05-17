Таскаев Павел Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТаскаев Павел Михайлович

Таскаев Павел Михайлович

Место рождения

Лужанки, Сретенский муниципальный район, Забайкальский край

Дата рождения

12.07.1933

Дата смерти

17.05.2001

Пол

Мужской

Отец

1905 г.р.

Мать

1906 г.р.

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЛТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.07.1933

Отец: Таскаев Михаил Анемподистович

Мать: Таскаева Екатерина Григорьевна

Лужанки, Сретенский муниципальный район, Забайкальский край
Рождение ребёнка
22.03.1953

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Баляга, Петровск-Забайкальский муниципальный район, Забайкальский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
17.05.2001
Чита, город Чита, Забайкальский край
От рака печени.
Похороны
?.05.2001
Баляга, Петровск-Забайкальский муниципальный район, Забайкальский край