Самсонова Евдокия Дементьева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСамсонова Евдокия Дементьева

Самсонова Евдокия Дементьева

Место рождения

Ильино, Шатровский муниципальный район, Курганская область

Дата рождения

1688

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1640 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

НВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1688

Отец: Самсонов Дементий

Мать: не указана

Ильино, Шатровский муниципальный район, Курганская область
РГАДА. 214-5-434 Перепись Тобольского уезда 1710, Ялуторовская слобода, Деревня Ильина Лл. 350 об. Двор а в нем живет пашенной крестьянин Дементей Самсонов сказал себе от роду 70 лет у него два сына ... Показать все
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close