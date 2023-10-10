Самсонова Евдокия Дементьева
Место рождения
Дата рождения1688
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1688
Отец: Самсонов Дементий
Мать: не указана
РГАДА. 214-5-434 Перепись Тобольского уезда 1710, Ялуторовская слобода, Деревня Ильина Лл. 350 об. Двор а в нем живет пашенной крестьянин Дементей Самсонов сказал себе от роду 70 лет у него два сына ... Показать все
Смерть
Неизвестно