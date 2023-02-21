Нефедовская Нина Иренеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Нефедовская Нина Иренеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Нефедовский Денис Юрьевич

Отец ребёнка: Нефедовский Юрий Владимирович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Нефедовский Игорь Юрьевич

Отец ребёнка: Нефедовский Юрий Владимирович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Нефедовский Юрий Владимирович

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