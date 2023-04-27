Соболенко (Лосева) Просковья Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Соболенко (Лосева) Просковья Алексеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1902 г.р.

Мать

1900 г.р.

Муж

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Лосев Алексей Григорьевич

Мать: Лосева Мария Митрофановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Соболенко Григорий Григорьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Соболенко Григорий Григорьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Соболенко Григорий Григорьевич

Смерть
Неизвестно
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