Попова (Бутакова) Александра Афанасьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Попова (Бутакова) Александра Афанасьевна

Место рождения

дер.Казачье Идинской волости Балаганского уезда

Дата рождения

С 1850 по 1851 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
С 1850 по 1851 ст.

Отец: Бутаков Афанасий

Мать: не указана

Бракосочетание
12.01.1869 ст.

Муж: Попов Фёдор Фёдорович

Надеждина, Иркутский округ, Сибирский край
Рождение ребёнка
25.04.1870 ст.

Сын: Попов Степан (Стефан) Фёдорович

Отец ребёнка: Попов Фёдор Фёдорович

Рождение ребёнка
08.02.1874 ст.

Дочь: Иванова (Попова) Павла Фёдоровна

Отец ребёнка: Попов Фёдор Фёдорович

Надеждина, Иркутский округ, Сибирский край
Смерть
Неизвестно

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