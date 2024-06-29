Попова (Бутакова) Александра Афанасьевна
Место рождениядер.Казачье Идинской волости Балаганского уезда
Дата рожденияС 1850 по 1851 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
С 1850 по 1851 ст.
Отец: Бутаков Афанасий
Мать: не указана
Бракосочетание
12.01.1869 ст.
Рождение ребёнка
25.04.1870 ст.
Сын: Попов Степан (Стефан) Фёдорович
Отец ребёнка: Попов Фёдор Фёдорович
Рождение ребёнка
08.02.1874 ст.
Дочь: Иванова (Попова) Павла Фёдоровна
Отец ребёнка: Попов Фёдор Фёдорович
Смерть
Неизвестно