Смирнова Таисия Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1910
Сын: Смирнов Константин Васильевич
Отец ребёнка: Смирнов Василий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мельникова Клавдия
Отец ребёнка: Смирнов Василий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Сыроегина Евдокия
Отец ребёнка: Смирнов Василий