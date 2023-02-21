Смирнова Таисия Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСмирнова Таисия Ивановна

Смирнова Таисия Ивановна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1910

Сын: Смирнов Константин Васильевич

Отец ребёнка: Смирнов Василий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мельникова Клавдия

Отец ребёнка: Смирнов Василий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Сыроегина Евдокия

Отец ребёнка: Смирнов Василий

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close