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Хазанов Генадий Исаевич

Место рождения

Ростов-на-Дону, город Ростов-на-Дону, Ростовская область

Дата рождения

15.02.1936

Дата смерти

30.08.2011

Пол

Мужской

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.02.1936

Отец: Хазанов Исай (Хаимович Гиршевич)

Мать: Хазанова Валентина Сергеевна

Ростов-на-Дону, город Ростов-на-Дону, Ростовская область
Рождение ребёнка
01.02.1959

Дочь: Елена Генадьевна

Мать ребёнка: Хазанова Неонела (Нина) Захаровна

Зуя, Белогорский муниципальный район, Республика Крым
Рождение ребёнка
20.07.1966

Сын: Хазанов Сергей Генадьевич

Мать ребёнка: Хазанова Неонела (Нина) Захаровна

Симферополь, Симферополь, Республика Крым
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Хазанова Неонела (Нина) Захаровна

Смерть
30.08.2011
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