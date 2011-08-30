Хазанов Генадий Исаевич
Место рождения
Дата рождения15.02.1936
Дата смерти30.08.2011
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.02.1936
Рождение ребёнка
01.02.1959
Дочь: Елена Генадьевна
Мать ребёнка: Хазанова Неонела (Нина) Захаровна
Зуя, Белогорский муниципальный район, Республика Крым
Рождение ребёнка
20.07.1966
Сын: Хазанов Сергей Генадьевич
Мать ребёнка: Хазанова Неонела (Нина) Захаровна
Симферополь, Симферополь, Республика Крым
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
30.08.2011