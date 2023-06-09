Агафонникова (Тронина) Мария Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Тронин Андрей Яковлевич
Мать: Тронина Пелагия Ивановна
Рождение ребёнка
01.09.1876
Сын: Агафонников Николай Владимирович
Отец ребёнка: Агафонников Владимир Яковлевич
Лекма, Слободской муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
03.12.1881
Сын: Агафонников Александр Владимирович
Отец ребёнка: Агафонников Владимир Яковлевич
Рождение ребёнка
05.03.1885
Сын: Агафонников Василий Владимирович
Отец ребёнка: Агафонников Владимир Яковлевич
Бракосочетание
Неизвестно