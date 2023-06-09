Агафонникова (Тронина) Мария Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Агафонникова (Тронина) Мария Андреевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Тронин Андрей Яковлевич

Мать: Тронина Пелагия Ивановна

Рождение ребёнка
01.09.1876

Сын: Агафонников Николай Владимирович

Отец ребёнка: Агафонников Владимир Яковлевич

Лекма, Слободской муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
03.12.1881

Сын: Агафонников Александр Владимирович

Отец ребёнка: Агафонников Владимир Яковлевич

Медяны, Юрьянский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
05.03.1885

Сын: Агафонников Василий Владимирович

Отец ребёнка: Агафонников Владимир Яковлевич

Медяны, Юрьянский муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Агафонников Владимир Яковлевич