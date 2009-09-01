Чернова (Рудницкая) Нина (Янина) Станиславовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чернова (Рудницкая) Нина (Янина) Станиславовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.06.1931

Дата смерти

01.09.2009

Пол

Женский

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.06.1931

Отец: Рудницкий Станислав Фабианович

Мать: Рудницкая Юзефа Викентьевна

Рождение ребёнка
13.10.1954

Сын: Чернов Владимир Аркадьевич

Отец ребёнка: Чернов Аркадий Владимирович

Рождение ребёнка
18.12.1957

Сын: Чернов Станислав Аркадьевич

Отец ребёнка: Чернов Аркадий Владимирович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чернов Аркадий Владимирович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чернов Аркадий Владимирович

Смерть
01.09.2009
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