Чернова (Рудницкая) Нина (Янина) Станиславовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения23.06.1931
Дата смерти01.09.2009
ПолЖенский
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.06.1931
Рождение ребёнка
13.10.1954
Сын: Чернов Владимир Аркадьевич
Отец ребёнка: Чернов Аркадий Владимирович
Рождение ребёнка
18.12.1957
Сын: Чернов Станислав Аркадьевич
Отец ребёнка: Чернов Аркадий Владимирович
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
01.09.2009