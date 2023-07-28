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Каблуков Александр Петрович

Место рождения

Гатчина, Гатчинский муниципальный район, Ленинградская область

Дата рождения

30.03.1837 ст.

Дата смерти

14.01.1908 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.03.1837 ст.

Отец: Каблуков Петр Петрович

Мать: Каблукова Ольга Александровна

Гатчина, Гатчинский муниципальный район, Ленинградская область
Крещен в церкви Святого Апостола Павла 11 апреля.
Рождение ребёнка
1872

Дочь: Константинова Екатерина Александровна

Мать ребёнка: Каблукова Ольга Александровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Каблукова Ольга Александровна

Смерть
14.01.1908 ст.
Косицкое, Батецкий муниципальный район, Новгородская область