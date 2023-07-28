Каблуков Александр Петрович
Место рождения
Дата рождения30.03.1837 ст.
Дата смерти14.01.1908 ст.
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.03.1837 ст.
Крещен в церкви Святого Апостола Павла 11 апреля.
Рождение ребёнка
1872
Дочь: Константинова Екатерина Александровна
Мать ребёнка: Каблукова Ольга Александровна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
14.01.1908 ст.
Косицкое, Батецкий муниципальный район, Новгородская область