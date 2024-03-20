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Шатохина (Кудрина) Ирина Вячеславовна
Шатохина (Кудрина) Ирина Вячеславовна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
23.09.1983
Пол
Женский
Отец
Кудрин Вячеслав Владимирович
1959 г.р.
Мать
Кудрина (Большакова) Ольга Витальевна
1960 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЕР
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.09.1983
Отец:
Кудрин Вячеслав Владимирович
Мать:
Кудрина Ольга Витальевна
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