Шатохина (Кудрина) Ирина Вячеславовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шатохина (Кудрина) Ирина Вячеславовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.09.1983

Пол

Женский

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.09.1983

Отец: Кудрин Вячеслав Владимирович

Мать: Кудрина Ольга Витальевна

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