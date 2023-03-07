Семенюк Иосиф Степанович
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Место жительства
После 1920
Место жительства
До 1920
Рождение ребёнка
13.09.1921
Мать ребёнка: Семенюк Анна Осиповна
Бракосочетание
До 1921
Жена: Семенюк Анна Осиповна
Антополь, Дрогичинский район, Брестская область
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно