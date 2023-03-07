Семенюк Иосиф Степанович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Семенюк Иосиф Степанович

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Место рождения

Хомичицы, Дрогичинский район, Брестская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

MB
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Семенюк Степан Иванович

Мать: Семенюк Варвара Михайловна

Хомичицы, Дрогичинский район, Брестская область
Место жительства
После 1920
Хомичицы, Дрогичинский район, Брестская область
Место жительства
До 1920
Хомичицы, Дрогичинский район, Брестская область
Рождение ребёнка
13.09.1921

Сын: Семенюк Иван Иосифович

Мать ребёнка: Семенюк Анна Осиповна

Хомичицы, Дрогичинский район, Брестская область
Бракосочетание
До 1921

Жена: Семенюк Анна Осиповна

Антополь, Дрогичинский район, Брестская область
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Хомичицы, Дрогичинский район, Брестская область
Смерть
Неизвестно
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