Трунова (Трунова) Мария Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Трунова (Трунова) Мария Сергеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1909 г.р.

Дети

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
26.08.1953

Сын: Трунов Сергей Григорьевич

Отец ребёнка: Трунов Григорий Лаврентьевич

Москва, город федерального значения Москва
Ферсмана д 5 кв 90
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Трунов Григорий Лаврентьевич

Смерть
Неизвестно