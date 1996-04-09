Гутане (Рагозина) Ольга — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гутане (Рагозина) Ольга

Место рождения

Не указано

Дата рождения

30.05.1927

Дата смерти

09.04.1996

Пол

Женский

Отец

Мать

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.05.1927

Отец: Рагозин Никита

Мать: Рагозина Людмила

Рождение ребёнка
07.06.1966

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Гутан Янис

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Александр

Отец ребёнка: не указан

Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
09.04.1996
13:00
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