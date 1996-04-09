Гутане (Рагозина) Ольга
Место рожденияНе указано
Дата рождения30.05.1927
Дата смерти09.04.1996
ПолЖенский
Отец
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.05.1927
Отец: Рагозин Никита
Мать: Рагозина Людмила
Рождение ребёнка
07.06.1966
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Гутан Янис
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Александр
Отец ребёнка: не указан
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
09.04.1996
13:00