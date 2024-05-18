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Казакова Екатерина Павлова

Место рождения

Каликино, Добровский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

1737

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1737

Отец: не указан

Мать: не указана

Каликино, Добровский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1753

Дочь: (Казакова) Дарья Васильева

Отец ребёнка: Казаков Василий Михайлов

Каликино, Добровский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1755

Сын: Казаков Антон Васильев

Отец ребёнка: Казаков Василий Михайлов

Каликино, Добровский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1759

Дочь: Колобовникова (Казакова) Евдокия Васильева

Отец ребёнка: Казаков Василий Михайлов

Каликино, Добровский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1764

Сын: Казаков Иван Васильев

Отец ребёнка: Казаков Василий Михайлов

Каликино, Добровский муниципальный район, Липецкая область
Смерть
Неизвестно

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