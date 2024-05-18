Казакова Екатерина Павлова
Место рождения
Дата рождения1737
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1737
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1753
Дочь: (Казакова) Дарья Васильева
Отец ребёнка: Казаков Василий Михайлов
Рождение ребёнка
1755
Отец ребёнка: Казаков Василий Михайлов
Рождение ребёнка
1759
Дочь: Колобовникова (Казакова) Евдокия Васильева
Отец ребёнка: Казаков Василий Михайлов
Рождение ребёнка
1764
Отец ребёнка: Казаков Василий Михайлов
Смерть
Неизвестно