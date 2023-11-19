Радюков Тимофей Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Радюков Тимофей Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Радюков Иван Тимофеевич

Мать ребёнка: Елена Захаровна

Рождение ребёнка
1908

Сын: Радюков Илья Тимофеевич

Мать ребёнка: Елена Захаровна

Рождение ребёнка
1916

Дочь: Радюкова Мария Тимофеевна

Мать ребёнка: Елена Захаровна

Рождение ребёнка
22.07.1928

Сын: Радюков Василий Тимофеевич

Мать ребёнка: Елена Захаровна

Смерть
Неизвестно

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