Радюков Тимофей Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Елена Захаровна
Рождение ребёнка
1908
Мать ребёнка: Елена Захаровна
Рождение ребёнка
1916
Дочь: Радюкова Мария Тимофеевна
Мать ребёнка: Елена Захаровна
Рождение ребёнка
22.07.1928
Сын: Радюков Василий Тимофеевич
Мать ребёнка: Елена Захаровна
Смерть
Неизвестно