- Александра Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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- Александра Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1881

Дата смерти

10.06.1913

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

MS
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1881

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
29.11.1900 ст.

Сын: - Николай Иванович

Отец ребёнка: - Иван Алексеевич

Пехарово, Кологривский муниципальный район, Костромская область
Ильинская церковь села Княжей МК 56-13-43 стр.20-21 ( Рождение №-78м )
Смерть
10.06.1913
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