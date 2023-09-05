- Александра Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1881
Дата смерти10.06.1913
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1881
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
29.11.1900 ст.
Сын: - Николай Иванович
Отец ребёнка: - Иван Алексеевич
Пехарово, Кологривский муниципальный район, Костромская область
Ильинская церковь села Княжей МК 56-13-43 стр.20-21 ( Рождение №-78м )
Смерть
10.06.1913