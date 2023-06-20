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Efrosinja

Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.09.1878

Дата смерти

28.09.1878

Пол

Женский

Отец

1850 г.р.

Мать

1849 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

СП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.09.1878

Отец: Fedor

Мать: Pelageya

Смерть
28.09.1878
Причина смерти: Infant | ot slabosti