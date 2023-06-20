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Efrosinja
Efrosinja
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
08.09.1878
Дата смерти
28.09.1878
Пол
Женский
Отец
Fedor
1850 г.р.
Мать
(Agafonova) Pelageya
1849 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
СП
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События
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Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.09.1878
Отец:
Fedor
Мать:
Pelageya
Смерть
28.09.1878
Причина смерти: Infant | ot slabosti
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